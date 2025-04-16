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В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2%

В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2%

Потребительские расходы на душу населения в Китае в январе-марте 2025 года составили 7 681 юань (1,045 тысячи долларов), что на 5,2% больше, чем в аналогичный... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:44+0300

2025-04-16T06:44+0300

2025-04-16T06:44+0300

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Потребительские расходы на душу населения в Китае в январе-марте 2025 года составили 7 681 юань (1,045 тысячи долларов), что на 5,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления Китая. "Потребительские расходы на душу населения первом квартале 2025 года достигли 7 681 юаня, номинальный рост в годовом выражении составил 5,2%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,3%", - говорится в докладе ведомства. Потребительские расходы на душу населения в городах составили 9 363 юаня (1,2 тысячи долларов), номинальный рост 4,7%, реальный рост с учетом ценового фактора – 4,8%, при этом потребительские расходы на душу населения сельских жителей составили 5 333 юаня (725 долларов), номинальный рост – 5,6%, реальный – 5,9%. Отмечается, что расходы на продукты питания, табак и алкоголь на душу населения в Китае январе-марте выросли 2,8% и составили 2 420 юаней (330 долларов), то есть 31,5% от общей суммы расходов. Расходы на одежду выросли на 1,2% и составили 498 юаней (68 долларов), то есть 6,5% от общей суммы расходов. Потребительские расходы на предметы первой необходимости и услуги составили 417 юаней (57 долларов), рост на 9,6%, расходы на транспорт и связь достигли 1 044 юаней (142 доллара), увеличившись на 10,4%. Расходы на образование, культуру и развлечения выросли на 13,9% и составили 823 юаня (112 долларов). Расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение выросли на 3% и составили 648 юаней (88 долларов) или 8,4% от общих расходов.

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мировая экономика, китай