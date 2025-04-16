Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/kitaj-856720706.html
В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2%
В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2% - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2%
Потребительские расходы на душу населения в Китае в январе-марте 2025 года составили 7 681 юань (1,045 тысячи долларов), что на 5,2% больше, чем в аналогичный... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T06:44+0300
2025-04-16T06:44+0300
экономика
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856720706.jpg?1744775088
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Потребительские расходы на душу населения в Китае в январе-марте 2025 года составили 7 681 юань (1,045 тысячи долларов), что на 5,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления Китая. "Потребительские расходы на душу населения первом квартале 2025 года достигли 7 681 юаня, номинальный рост в годовом выражении составил 5,2%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,3%", - говорится в докладе ведомства. Потребительские расходы на душу населения в городах составили 9 363 юаня (1,2 тысячи долларов), номинальный рост 4,7%, реальный рост с учетом ценового фактора – 4,8%, при этом потребительские расходы на душу населения сельских жителей составили 5 333 юаня (725 долларов), номинальный рост – 5,6%, реальный – 5,9%. Отмечается, что расходы на продукты питания, табак и алкоголь на душу населения в Китае январе-марте выросли 2,8% и составили 2 420 юаней (330 долларов), то есть 31,5% от общей суммы расходов. Расходы на одежду выросли на 1,2% и составили 498 юаней (68 долларов), то есть 6,5% от общей суммы расходов. Потребительские расходы на предметы первой необходимости и услуги составили 417 юаней (57 долларов), рост на 9,6%, расходы на транспорт и связь достигли 1 044 юаней (142 доллара), увеличившись на 10,4%. Расходы на образование, культуру и развлечения выросли на 13,9% и составили 823 юаня (112 долларов). Расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение выросли на 3% и составили 648 юаней (88 долларов) или 8,4% от общих расходов.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
06:44 16.04.2025
 
В Китае потребительские расходы на душу населения выросли на 5,2%

Госстат: потребительские расходы на душу населения в Китае в I квартале выросли на 5,2%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Потребительские расходы на душу населения в Китае в январе-марте 2025 года составили 7 681 юань (1,045 тысячи долларов), что на 5,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления Китая.
"Потребительские расходы на душу населения первом квартале 2025 года достигли 7 681 юаня, номинальный рост в годовом выражении составил 5,2%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,3%", - говорится в докладе ведомства.
Потребительские расходы на душу населения в городах составили 9 363 юаня (1,2 тысячи долларов), номинальный рост 4,7%, реальный рост с учетом ценового фактора – 4,8%, при этом потребительские расходы на душу населения сельских жителей составили 5 333 юаня (725 долларов), номинальный рост – 5,6%, реальный – 5,9%.
Отмечается, что расходы на продукты питания, табак и алкоголь на душу населения в Китае январе-марте выросли 2,8% и составили 2 420 юаней (330 долларов), то есть 31,5% от общей суммы расходов.
Расходы на одежду выросли на 1,2% и составили 498 юаней (68 долларов), то есть 6,5% от общей суммы расходов. Потребительские расходы на предметы первой необходимости и услуги составили 417 юаней (57 долларов), рост на 9,6%, расходы на транспорт и связь достигли 1 044 юаней (142 доллара), увеличившись на 10,4%. Расходы на образование, культуру и развлечения выросли на 13,9% и составили 823 юаня (112 долларов).
Расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение выросли на 3% и составили 648 юаней (88 долларов) или 8,4% от общих расходов.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала