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В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики

В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Китае заявили, что пошлины США не повлияют на долгосрочный рост экономики

Пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами, заявил... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T07:06+0300

2025-04-16T07:06+0300

2025-04-16T07:06+0300

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Пошлины США не повлияют на долгосрочный рост китайской экономики, у Китая есть уверенность и возможности, чтобы справиться с внешними вызовами, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь. "Если смотреть в краткосрочной перспективе, то высокие дополнительные пошлины, введенные США, могут оказать определенное давление на экономику и внешнюю торговлю Китая, однако не изменят общего тренда на устойчивый и долгосрочный рост китайской экономики", - сказал Шэн Лайюнь на пресс-конференции в среду. По его словам, экономика Китая отличается прочной основой, множеством преимуществ, высокой устойчивостью и значительным потенциалом. "У нас есть силы, уверенность и возможности для того, чтобы справиться с внешними вызовами и достичь поставленных целей развития", - сказал Шэн Лайюнь. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов). Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, мвф