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Китай диверсифицирует рыночную структуру - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Китай диверсифицирует рыночную структуру
Китай диверсифицирует рыночную структуру - 16.04.2025, ПРАЙМ
Китай диверсифицирует рыночную структуру
Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T07:30+0300
2025-04-16T07:30+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
сша
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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь. "(В Китае - ред.) формируется диверсифицированная рыночная структура, что также означает, что наша зависимость от экспорта в какую-то одну страну снижается", - сказал на пресс-конференции Шэн Лайюнь. По словам заместителя главы государственного статистического бюро, в 2018 году объем экспорта Китая в США составлял 19,2% от общего объема экспорта, а в 2024 году этот показатель снизился до 14,7%. "Так что наша внешняя торговля обладает высокой устойчивостью. Только что опубликованные данные по внешней торговле за первый квартал также это подтверждают: несмотря на рост внешних ограничений, экспорт увеличился на 6,9%", - подчеркнул Шэн Лайюнь. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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мировая экономика, китай, кнр, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США
07:30 16.04.2025
 
Китай диверсифицирует рыночную структуру

Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в одну страну

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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь.
"(В Китае - ред.) формируется диверсифицированная рыночная структура, что также означает, что наша зависимость от экспорта в какую-то одну страну снижается", - сказал на пресс-конференции Шэн Лайюнь.
По словам заместителя главы государственного статистического бюро, в 2018 году объем экспорта Китая в США составлял 19,2% от общего объема экспорта, а в 2024 году этот показатель снизился до 14,7%.
"Так что наша внешняя торговля обладает высокой устойчивостью. Только что опубликованные данные по внешней торговле за первый квартал также это подтверждают: несмотря на рост внешних ограничений, экспорт увеличился на 6,9%", - подчеркнул Шэн Лайюнь.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРСША
 
 
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