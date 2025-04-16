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Китай диверсифицирует рыночную структуру

Китай диверсифицирует рыночную структуру - 16.04.2025, ПРАЙМ

Китай диверсифицирует рыночную структуру

Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T07:30+0300

2025-04-16T07:30+0300

2025-04-16T07:30+0300

экономика

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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Китай диверсифицирует рыночную структуру, снижая зависимость от экспорта в какую-то одну страну, заявил заместитель главы государственного статистического бюро КНР Шэн Лайюнь. "(В Китае - ред.) формируется диверсифицированная рыночная структура, что также означает, что наша зависимость от экспорта в какую-то одну страну снижается", - сказал на пресс-конференции Шэн Лайюнь. По словам заместителя главы государственного статистического бюро, в 2018 году объем экспорта Китая в США составлял 19,2% от общего объема экспорта, а в 2024 году этот показатель снизился до 14,7%. "Так что наша внешняя торговля обладает высокой устойчивостью. Только что опубликованные данные по внешней торговле за первый квартал также это подтверждают: несмотря на рост внешних ограничений, экспорт увеличился на 6,9%", - подчеркнул Шэн Лайюнь. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, кнр, сша