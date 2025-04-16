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"Затянули гайки": Китай нашел мощнейшее оружие против США

"Затянули гайки": Китай нашел мощнейшее оружие против США - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Затянули гайки": Китай нашел мощнейшее оружие против США

Китай, контролируя более 90% рынка редкоземельных металлов, приостановил их экспорт в ответ на "тарифный террор" со стороны Трампа, поставив под угрозу... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:47+0300

2025-04-16T08:47+0300

2025-04-16T08:47+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Китай, контролируя более 90% рынка редкоземельных металлов, приостановил их экспорт в ответ на "тарифный террор" со стороны Трампа, поставив под угрозу высокотехнологичные отрасли США, говорится в материале агентства РИА Новости.Экспорт редкоземельных металлов критически важен для аэрокосмической, полупроводниковой, автомобильной и оборонной промышленности. Отмечается, что Китай формально ограничил, а не полностью приостановил, экспорт, требуя от компаний специальную лицензию, получение которой может занять до 45 дней."Китай способен лишить соперника "технологического пороха": и в смартфонах, и в системах наведения ракет. Вся современная индустрия, от зеленых технологий до оборонки, завязана на этих поставках. Если Пекин нажмет на тормоза, Запад окажется в глухой ловушке: альтернатив почти нет, а создавать их с нуля — долго, дорого и мучительно", — об этом в беседе с изданием сообщил Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Согласно изданию, США начали искать альтернативные источники редкоземельных металлов, включая добычу на месторождениях внутри страны и укрепление партнерских отношений с другими странами, такими как Канада и Австралия. Однако быстро увеличить производство будет затруднительно.Консультативный комитет по критическим минералам в США выразил беспокойство относительно неясности о запасах редкоземельных металлов и подготовки различных стран. Это может повлиять на производство автомобилей, беспилотников, роботов, ракет и космических аппаратов в разных странах, включая США, Европу и Японию.

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китай, сша