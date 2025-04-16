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В МИД Китая призвали США прекратить угрозы и шантаж - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД Китая призвали США прекратить угрозы и шантаж
В МИД Китая призвали США прекратить угрозы и шантаж - 16.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая призвали США прекратить угрозы и шантаж
США следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы с Китаем посредством диалога, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:01+0300
2025-04-16T11:01+0300
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. США следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы с Китаем посредством диалога, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что меры Китая разумны и законны. "Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды", - подчеркнул дипломат. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, дональд трамп
Политика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
11:01 16.04.2025
 
В МИД Китая призвали США прекратить угрозы и шантаж

МИД Китая призвал США прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. США следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы с Китаем посредством диалога, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что меры Китая разумны и законны.
"Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
10:49
 
ПолитикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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