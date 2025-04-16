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В РАН оценили перспективы роста китайской экономики - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В РАН оценили перспективы роста китайской экономики
В РАН оценили перспективы роста китайской экономики - 16.04.2025, ПРАЙМ
В РАН оценили перспективы роста китайской экономики
Китай имеет возможность сохранить рост экономики на уровне около 5% во второй половине нынешнего десятилетия, заявил РИА Новости заместитель директора по... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:07+0300
2025-04-16T12:07+0300
экономика
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Китай имеет возможность сохранить рост экономики на уровне около 5% во второй половине нынешнего десятилетия, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, Валовый внутренний продукт (ВВП) страны в первом квартале 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов). "Мы видим, что решения, которые были приняты в Китае в конце прошлого года на совещании ЦК КПК по экономической работе, в состоянии обеспечить рост китайской экономики в этом году. Говорить о том, каковы перспективы китайской экономики с опорой на китайские планы, с точки зрения эффективности тех планов, которые намечает Китай, мы сможем на следующий год", - заявил Ломанов. Он пояснил, что "Китай сейчас находится на переходе от одного пятилетнего плана социально-экономического развития к другом, поэтому в данном случае самый важный документ, который мы получим в начале 2026 года для обсуждения, это то, что будет представлено на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ежегодной парламентской сессии – ред.), это проект следующего пятилетнего плана". "Исходя из общей ситуации, в Китае есть возможность сохранить рост экономики на уровне около 5%, возможно в диапазоне 4,5%-5%, во второй половине нынешнего десятилетия, для Китая это вполне реально", - указал эксперт. Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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китай, пекин, имэмо, ран, мвф
Экономика, КИТАЙ, Пекин, ИМЭМО, РАН, МВФ
12:07 16.04.2025
 
В РАН оценили перспективы роста китайской экономики

Эксперт Ломанов: Китай может сохранить рост экономики на уровне около 5%

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Китай имеет возможность сохранить рост экономики на уровне около 5% во второй половине нынешнего десятилетия, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
Согласно данным государственного статистического бюро Китая, Валовый внутренний продукт (ВВП) страны в первом квартале 2025 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов).
"Мы видим, что решения, которые были приняты в Китае в конце прошлого года на совещании ЦК КПК по экономической работе, в состоянии обеспечить рост китайской экономики в этом году. Говорить о том, каковы перспективы китайской экономики с опорой на китайские планы, с точки зрения эффективности тех планов, которые намечает Китай, мы сможем на следующий год", - заявил Ломанов.
Он пояснил, что "Китай сейчас находится на переходе от одного пятилетнего плана социально-экономического развития к другом, поэтому в данном случае самый важный документ, который мы получим в начале 2026 года для обсуждения, это то, что будет представлено на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ежегодной парламентской сессии – ред.), это проект следующего пятилетнего плана".
"Исходя из общей ситуации, в Китае есть возможность сохранить рост экономики на уровне около 5%, возможно в диапазоне 4,5%-5%, во второй половине нынешнего десятилетия, для Китая это вполне реально", - указал эксперт.
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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