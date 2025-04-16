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"Безрассудная воинственность" не сделает Америку великой, заявили в Китае
"Безрассудная воинственность" не сделает Америку великой, заявили в Китае - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Безрассудная воинственность" не сделает Америку великой, заявили в Китае
"Безрассудная воинственность" не сделает Америку снова великой, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:25+0300
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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. "Безрассудная воинственность" не сделает Америку снова великой, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. Чжан Сяоган отметил, что Пекин обратил внимание на соответствующую информацию. "Мы надеемся, что США смогут как можно скорее избавиться от мифа о своей гегемонии и по-настоящему осознать, что безрассудная воинственность не сделает Америку снова великой, а лишь принесет боль и катастрофу американцам и всему миру", - сказал официальный представитель МО КНР, его слова приводятся в аккаунте ведомства в соцсети WeChat. По словам Чжан Сяогана, огромный оборонный бюджет в очередной раз продемонстрировал "воинственную натуру" США и веру Вашингтона в принцип "кто сильнее, тот и прав". "Правительство США погрязло в долгах, однако продолжает вкладывать нечестно нажитые за счет других стран богатства в производство вооружений", - заявил он.
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Политика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
"Безрассудная воинственность" не сделает Америку великой, заявили в Китае
Минобороны КНР: безрассудная воинственность не сделает Америку снова великой
ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. "Безрассудная воинственность" не сделает Америку снова великой, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. Чжан Сяоган отметил, что Пекин обратил внимание на соответствующую информацию.
"Мы надеемся, что США смогут как можно скорее избавиться от мифа о своей гегемонии и по-настоящему осознать, что безрассудная воинственность не сделает Америку снова великой, а лишь принесет боль и катастрофу американцам и всему миру", - сказал официальный представитель МО КНР, его слова приводятся в аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
По словам Чжан Сяогана, огромный оборонный бюджет в очередной раз продемонстрировал "воинственную натуру" США и веру Вашингтона в принцип "кто сильнее, тот и прав".
"Правительство США погрязло в долгах, однако продолжает вкладывать нечестно нажитые за счет других стран богатства в производство вооружений", - заявил он.
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