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В четверг состоятся консультации по последствиям пошлин США

В четверг состоятся консультации по последствиям пошлин США - 16.04.2025, ПРАЙМ

В четверг состоятся консультации по последствиям пошлин США

В четверг состоятся технические консультации делегации России во главе с постпредом РФ при Всемирной торговой организации Николаем Платоновым с председателем... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:36+0300

2025-04-16T00:36+0300

2025-04-16T00:36+0300

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ЖЕНЕВА, 16 апр – ПРАЙМ. В четверг состоятся технические консультации делегации России во главе с постпредом РФ при Всемирной торговой организации Николаем Платоновым с председателем Генерального совета ВТО Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин США. На прошлой неделе официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов ранее сообщал РИА Новости, что будет представлять Россию 16 апреля на технических консультациях с главой Генерального совета ВТО, постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин США. Платонов уточнял, что целью этих обсуждений является обмен мнениями по пошлинам. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

сша

саудовская аравия

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мировая экономика, сша, саудовская аравия, дональд трамп, вто