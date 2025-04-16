Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз" - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/kostin-856731561.html
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз" - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"
ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:24+0300
2025-04-16T12:24+0300
экономика
бизнес
банки
россия
москва
андрей костин
втб
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/76578/81/765788194_0:137:1500:981_1920x0_80_0_0_2482243f4dae2bbb139710932fcf9747.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. "Мы взаимодействуем с "Яндексом" - уже есть программа. Мы прорабатываем программу сотрудничества с "Вайлдберриз", - сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Костин отметил, что ВТБ настроен больше на "сотрудничество, нежели на конкуренцию" с маркетплейсами. "Мы не должны их "задушить"... потому что люди становятся другими, и действительно будут эти услуги востребованы", - подчеркнул он. Глава ВТБ также указал, что необходимо находить баланс интересов между банками и компаниями цифровой торговли.
https://1prime.ru/20250415/vtb-856686392.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76578/81/765788194_6:0:1495:1117_1920x0_80_0_0_ea79769713831998c99465893d5d1e74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, россия, москва, андрей костин, втб, яндекс
Экономика, Бизнес, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Андрей Костин, ВТБ, Яндекс
12:24 16.04.2025
 
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"

Костин: ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с "Вайлдберриз"

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанк#Глава ВТБ Андрей Костин
#Глава ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы взаимодействуем с "Яндексом" - уже есть программа. Мы прорабатываем программу сотрудничества с "Вайлдберриз", - сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion.
Костин отметил, что ВТБ настроен больше на "сотрудничество, нежели на конкуренцию" с маркетплейсами.
"Мы не должны их "задушить"... потому что люди становятся другими, и действительно будут эти услуги востребованы", - подчеркнул он.
Глава ВТБ также указал, что необходимо находить баланс интересов между банками и компаниями цифровой торговли.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае
Вчера, 09:03
 
ЭкономикаБизнесБанкиРОССИЯМОСКВААндрей КостинВТБЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала