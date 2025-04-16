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ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"

ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз" - 16.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"

ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:24+0300

2025-04-16T12:24+0300

2025-04-16T12:24+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. "Мы взаимодействуем с "Яндексом" - уже есть программа. Мы прорабатываем программу сотрудничества с "Вайлдберриз", - сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Костин отметил, что ВТБ настроен больше на "сотрудничество, нежели на конкуренцию" с маркетплейсами. "Мы не должны их "задушить"... потому что люди становятся другими, и действительно будут эти услуги востребованы", - подчеркнул он. Глава ВТБ также указал, что необходимо находить баланс интересов между банками и компаниями цифровой торговли.

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