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ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз" - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"
ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:24+0300
2025-04-16T12:24+0300
2025-04-16T12:24+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин. "Мы взаимодействуем с "Яндексом" - уже есть программа. Мы прорабатываем программу сотрудничества с "Вайлдберриз", - сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Костин отметил, что ВТБ настроен больше на "сотрудничество, нежели на конкуренцию" с маркетплейсами. "Мы не должны их "задушить"... потому что люди становятся другими, и действительно будут эти услуги востребованы", - подчеркнул он. Глава ВТБ также указал, что необходимо находить баланс интересов между банками и компаниями цифровой торговли.
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бизнес, банки, россия, москва, андрей костин, втб, яндекс
Экономика, Бизнес, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Андрей Костин, ВТБ, Яндекс
ВТБ изучит программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз"
Костин: ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с "Вайлдберриз"
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает программу сотрудничества с маркетплейсом "Вайлдберриз", заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы взаимодействуем с "Яндексом" - уже есть программа. Мы прорабатываем программу сотрудничества с "Вайлдберриз", - сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion.
Костин отметил, что ВТБ настроен больше на "сотрудничество, нежели на конкуренцию" с маркетплейсами.
"Мы не должны их "задушить"... потому что люди становятся другими, и действительно будут эти услуги востребованы", - подчеркнул он.
Глава ВТБ также указал, что необходимо находить баланс интересов между банками и компаниями цифровой торговли.
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