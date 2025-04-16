https://1prime.ru/20250416/kostin-856733547.html
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России - 16.04.2025, ПРАЙМ
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:56+0300
2025-04-16T12:56+0300
2025-04-16T13:14+0300
экономика
финансы
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России."Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.
https://1prime.ru/20250416/ekonomika-856733456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, втб
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России
Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России.
"Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики