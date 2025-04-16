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Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России - 16.04.2025, ПРАЙМ
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:56+0300
2025-04-16T13:14+0300
экономика
финансы
банки
втб
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России."Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.
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финансы, банки, втб
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ
12:56 16.04.2025 (обновлено: 13:14 16.04.2025)
 
Костин не увидел оснований для ужесточения ДКП России

Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России.
"Я пока не вижу оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Наверное, наиболее четко будет понятно к середине этого года. Я думаю, что она достаточно жесткая сегодня для того, чтобы тот путь, который проводит ЦБ, реализовывался", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 25 апреля.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Глава ВТБ высоко оценил прочность российской экономики
12:54
 
ЭкономикаФинансыБанкиВТБ
 
 
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