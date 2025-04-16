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Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ

Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ - 16.04.2025, ПРАЙМ

Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ

Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:44+0300

2025-04-16T12:44+0300

2025-04-16T12:44+0300

сша

илон маск

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Маск называет свое потомство "легионом"... В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", - сказано в тексте публикации.По информации издания, известно, что Илон Маск имеет как минимум 14 детей от разных женщин. В число матерей входят певица Граймс и Шивон Зилис, главный операционный директор Neuralink.По информации издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.По словам источников, потенциальных матерей для своих детей Маск находит в принадлежащей ему соцсети Х.

https://1prime.ru/20250411/tramp-856576970.html

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сша, илон маск