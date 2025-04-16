https://1prime.ru/20250416/mask-856732821.html
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ - 16.04.2025, ПРАЙМ
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ
Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:44+0300
2025-04-16T12:44+0300
2025-04-16T12:44+0300
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Маск называет свое потомство "легионом"... В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", - сказано в тексте публикации.По информации издания, известно, что Илон Маск имеет как минимум 14 детей от разных женщин. В число матерей входят певица Граймс и Шивон Зилис, главный операционный директор Neuralink.По информации издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.По словам источников, потенциальных матерей для своих детей Маск находит в принадлежащей ему соцсети Х.
https://1prime.ru/20250411/tramp-856576970.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ
WSJ: Маск хочет подарить планете больше умных людей
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится
в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Маск называет свое потомство "легионом"... В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", - сказано в тексте публикации.
По информации издания, известно, что Илон Маск имеет как минимум 14 детей от разных женщин. В число матерей входят певица Граймс и Шивон Зилис, главный операционный директор Neuralink.
По информации издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.
По словам источников, потенциальных матерей для своих детей Маск находит в принадлежащей ему соцсети Х.
Трамп заявил, что ему не нужен Маск