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Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ - 16.04.2025, ПРАЙМ
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ
Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:44+0300
2025-04-16T12:44+0300
сша
илон маск
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Маск называет свое потомство "легионом"... В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", - сказано в тексте публикации.По информации издания, известно, что Илон Маск имеет как минимум 14 детей от разных женщин. В число матерей входят певица Граймс и Шивон Зилис, главный операционный директор Neuralink.По информации издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.По словам источников, потенциальных матерей для своих детей Маск находит в принадлежащей ему соцсети Х.
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сша, илон маск
США, Илон Маск
12:44 16.04.2025
 
Маск называет своих детей "легионом", пишет WSJ

WSJ: Маск хочет подарить планете больше умных людей

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом" и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Маск называет свое потомство "легионом"... В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта", - сказано в тексте публикации.
По информации издания, известно, что Илон Маск имеет как минимум 14 детей от разных женщин. В число матерей входят певица Граймс и Шивон Зилис, главный операционный директор Neuralink.
По информации издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы "быстрее" родить еще больше детей.
По словам источников, потенциальных матерей для своих детей Маск находит в принадлежащей ему соцсети Х.
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