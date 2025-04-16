https://1prime.ru/20250416/matvienko-856732541.html
Матвиенко поручила изучить эффективность работы торгпредств РФ за рубежом
Матвиенко поручила изучить эффективность работы торгпредств РФ за рубежом - 16.04.2025, ПРАЙМ
Матвиенко поручила изучить эффективность работы торгпредств РФ за рубежом
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проанализировать эффективность работы российских торгпредств. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:35+0300
2025-04-16T12:35+0300
2025-04-16T12:35+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проанализировать эффективность работы российских торгпредств. "Я надеюсь, что вы находитесь во взаимодействии с торговыми представительствами. Есть ли какой-то критерий оценки эффективности? Может быть, какой-то KPI (ключевые показатели эффективности) вы ввели? Или там все "поросло ряской", все тихо и спокойно? Как вы оцените эффективность (их) работы, для отечества, что они приносят? Может быть, дополнительные какие-то инвестиции, дополнительные соглашения?", - спросила спикер СФ в ходе заседания палаты замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача. Замминистра поддержал работу торгпредств. "В целом, я механизм поддерживаю, оцениваю как очень эффективный, который на сегодняшний день мы продолжаем донастраивать. Это очень эффективный и важный институт, который надо развивать и усиливать. В первую очередь, конечно, это продвижение интересов российского бизнеса, увеличение объёма взаимного товарооборота со странами", - сказал Вольвач. Матвиенко попросила вице-спикеров СФ Николая Журавлева, Константина Косачева, международный комитет обсудить итоги эффективности работы торгпредств. "Конкретно, возьмите несколько стран, я вам подскажу, какие страны. Например, в одном торгпредстве торгпред уже 12 лет работает, а он забыл, кого он представляет. Есть и такие примеры, надеюсь, сейчас их уже нет", - добавила политик. И то, что торгпредства живут своей жизнью, "я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, это тоже имеет место быть", отметила спикер. "По каждому торгпредству, по каждой стране, насколько эффективно, какая отдача, насколько эффективный руководитель. Посмотрите вместе с министерством промышленности качество кадров, которых вы назначаете торгпредами. Подготовлены ли это люди, способны ли они. Не по звонку, не по блату, не по знакомству, а по профессиональным и иным качествам", - сказала Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
Матвиенко поручила изучить эффективность работы торгпредств РФ за рубежом
Матвиенко поручила изучить эффективность работы торгпредств России за рубежом
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проанализировать эффективность работы российских торгпредств.
"Я надеюсь, что вы находитесь во взаимодействии с торговыми представительствами. Есть ли какой-то критерий оценки эффективности? Может быть, какой-то KPI (ключевые показатели эффективности) вы ввели? Или там все "поросло ряской", все тихо и спокойно? Как вы оцените эффективность (их) работы, для отечества, что они приносят? Может быть, дополнительные какие-то инвестиции, дополнительные соглашения?", - спросила спикер СФ в ходе заседания палаты замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.
Замминистра поддержал работу торгпредств. "В целом, я механизм поддерживаю, оцениваю как очень эффективный, который на сегодняшний день мы продолжаем донастраивать. Это очень эффективный и важный институт, который надо развивать и усиливать. В первую очередь, конечно, это продвижение интересов российского бизнеса, увеличение объёма взаимного товарооборота со странами", - сказал Вольвач.
Матвиенко попросила вице-спикеров СФ Николая Журавлева, Константина Косачева, международный комитет обсудить итоги эффективности работы торгпредств. "Конкретно, возьмите несколько стран, я вам подскажу, какие страны. Например, в одном торгпредстве торгпред уже 12 лет работает, а он забыл, кого он представляет. Есть и такие примеры, надеюсь, сейчас их уже нет", - добавила политик.
И то, что торгпредства живут своей жизнью, "я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, это тоже имеет место быть", отметила спикер. "По каждому торгпредству, по каждой стране, насколько эффективно, какая отдача, насколько эффективный руководитель. Посмотрите вместе с министерством промышленности качество кадров, которых вы назначаете торгпредами. Подготовлены ли это люди, способны ли они. Не по звонку, не по блату, не по знакомству, а по профессиональным и иным качествам", - сказала Матвиенко.
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