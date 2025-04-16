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Цена на медь опускается более чем на 1%

Цена на медь опускается более чем на 1% - 16.04.2025, ПРАЙМ

Цена на медь опускается более чем на 1%

Цена на медь в среду опускается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:51+0300

2025-04-16T08:51+0300

2025-04-16T08:52+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Цена на медь в среду опускается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,26%, до 4,5675 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,25%, до 9 164 долларов, алюминия - выросла на 0,04%, до 2 375 долларов, цинка - на 2%, до 2 349,5 доллара. Сдерживать падение стоимости меди могут вышедшие данные по промпроизводству в Китае. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-марте 2025 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным государственного статистического бюро КНР. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках меди.

https://1prime.ru/20250415/med-856687409.html

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