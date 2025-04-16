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Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции
Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции - 16.04.2025, ПРАЙМ
Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции
Президент США Дональд Трамп пытается через сделку по украинским полезным ископаемым "продать" Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные позиции, но... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:05+0300
2025-04-16T12:05+0300
политика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается через сделку по украинским полезным ископаемым "продать" Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные позиции, но последний не понимает, что договариваться всё равно придётся, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По словам Медведчука, Зеленский попал в ловушку, он не просто не хочет говорить с Москвой, с ним там не хотят говорить. Теперь для диалога с Россией он должен заплатить Трампу не менее 350 миллиардов долларов, хотя раньше посредники не требовались, отметил политик. "Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется, он надеется хитро пропетлять, что в данный момент невозможно", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик считает, что Америка пытается остаться нейтральной в отношении украинского конфликта. По его убеждению, Зеленский не понимает, что позиция нейтралитета и равноудаленности от сторон конфликта сейчас для США самая выгодная - она позволяет Вашингтону диктовать условия Европе, вынуждая её просить защиты. Кроме того, как пишет Медведчук, "и Трамп, и Зеленский хотят урвать большой куш", только вот Трамп может вообще не заключать сделку, подождать и посмотреть, что будет, при этом позиции Зеленского с каждым днем ухудшаются. Политик предполагает, что рано или поздно Трамп "объявит Зеленского нацистом", и его перестанут признавать в Вашингтоне, как сегодня не признают в Москве. "Ситуация, которая складывается сейчас, заключается в том, что Трамп предложил Зеленскому сделку, а тот не только не может ее выполнить, но в силу своей некомпетентности даже не понимает, в чем она заключается... Проект "Зеленский" можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность", - резюмировал Медведчук.
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вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, spectator
Политика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Spectator
12:05 16.04.2025
 
Медведчук заявил, что Трамп пытается продать Зеленскому потерянные позиции

Медведчук: Трамп через сделку пытается "продать" Зеленскому утраченные позиции

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается через сделку по украинским полезным ископаемым "продать" Владимиру Зеленскому возможность вернуть утраченные позиции, но последний не понимает, что договариваться всё равно придётся, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, Зеленский попал в ловушку, он не просто не хочет говорить с Москвой, с ним там не хотят говорить. Теперь для диалога с Россией он должен заплатить Трампу не менее 350 миллиардов долларов, хотя раньше посредники не требовались, отметил политик.
"Трамп с помощью сделки по ископаемым пытается ему потерянные переговорные позиции продать, но Зеленский просто не понимает, что договариваться все равно придется, он надеется хитро пропетлять, что в данный момент невозможно", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Политик считает, что Америка пытается остаться нейтральной в отношении украинского конфликта. По его убеждению, Зеленский не понимает, что позиция нейтралитета и равноудаленности от сторон конфликта сейчас для США самая выгодная - она позволяет Вашингтону диктовать условия Европе, вынуждая её просить защиты.
Кроме того, как пишет Медведчук, "и Трамп, и Зеленский хотят урвать большой куш", только вот Трамп может вообще не заключать сделку, подождать и посмотреть, что будет, при этом позиции Зеленского с каждым днем ухудшаются. Политик предполагает, что рано или поздно Трамп "объявит Зеленского нацистом", и его перестанут признавать в Вашингтоне, как сегодня не признают в Москве.
"Ситуация, которая складывается сейчас, заключается в том, что Трамп предложил Зеленскому сделку, а тот не только не может ее выполнить, но в силу своей некомпетентности даже не понимает, в чем она заключается... Проект "Зеленский" можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность", - резюмировал Медведчук.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Экс-глава Минфина США назвала политику пошлин Трампа ошибочной
Вчера, 08:32
 
ПолитикаВАШИНГТОНУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСSpectator
 
 
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