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В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая

В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая - 16.04.2025, ПРАЙМ

В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:31+0300

2025-04-16T08:31+0300

2025-04-16T08:31+0300

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". "Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9-го мая — ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го... Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение – театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она в эфире радио "Sputnik". Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, андрей сибига, мид, ес, sputnik