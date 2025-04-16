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В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая
В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая - 16.04.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:31+0300
2025-04-16T08:31+0300
политика
россия
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владимир зеленский
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андрей сибига
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". "Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9-го мая — ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го... Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение – театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она в эфире радио "Sputnik". Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, андрей сибига, мид, ес, sputnik
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Андрей Сибига, МИД, ЕС, Sputnik
08:31 16.04.2025
 
В МИД ответили на решение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая

В МИД назвали намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев театром абсурда

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда".
"Это (намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9-го мая — ред.) то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го... Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение – театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она в эфире радио "Sputnik".
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
В Белом доме ответили на приглашение Зеленского Трампу посетить Украину
Вчера, 21:13
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваАндрей СибигаМИДЕСSputnik
 
 
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