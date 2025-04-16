https://1prime.ru/20250416/minfin-856729292.html

Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней

Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней

Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в том, что США смогут заключить окончательное соглашение о пошлинах со своими основными торговыми партнерами | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:37+0300

2025-04-16T11:37+0300

2025-04-16T11:37+0300

экономика

китай

сша

скотт бессент

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в том, что США смогут заключить окончательное соглашение о пошлинах со своими основными торговыми партнерами в течение 90 дней. Об этом он заявил в беседе с порталом Yahoo Finance."Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - отметил глава ведомства.Он указал, что, за исключением Китая, у США есть еще 14 основных партнеров, с которыми они продолжают сотрудничать. По этой причине, за 90 дней можно достичь значительной ясности в ключевых вопросах с партнерами, исключая Китай.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250416/poshliny-856727207.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, скотт бессент, дональд трамп