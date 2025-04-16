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Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/minfin-856729292.html
Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней
Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней
Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в том, что США смогут заключить окончательное соглашение о пошлинах со своими основными торговыми партнерами | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:37+0300
2025-04-16T11:37+0300
экономика
китай
сша
скотт бессент
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в том, что США смогут заключить окончательное соглашение о пошлинах со своими основными торговыми партнерами в течение 90 дней. Об этом он заявил в беседе с порталом Yahoo Finance."Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - отметил глава ведомства.Он указал, что, за исключением Китая, у США есть еще 14 основных партнеров, с которыми они продолжают сотрудничать. По этой причине, за 90 дней можно достичь значительной ясности в ключевых вопросах с партнерами, исключая Китай.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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китай, сша, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
11:37 16.04.2025
 
Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней

Глава Минфина США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в том, что США смогут заключить окончательное соглашение о пошлинах со своими основными торговыми партнерами в течение 90 дней. Об этом он заявил в беседе с порталом Yahoo Finance.
"Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - отметил глава ведомства.
Он указал, что, за исключением Китая, у США есть еще 14 основных партнеров, с которыми они продолжают сотрудничать. По этой причине, за 90 дней можно достичь значительной ясности в ключевых вопросах с партнерами, исключая Китай.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
10:49
 
ЭкономикаКИТАЙСШАСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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