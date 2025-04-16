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Минфин обозначил сроки закрытия сделки по продаже доли "Алросы" в "Катоке"

Минфин обозначил сроки закрытия сделки по продаже доли "Алросы" в "Катоке" - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минфин обозначил сроки закрытия сделки по продаже доли "Алросы" в "Катоке"

Сделка по продаже доли "Алросы" в ангольском алмазодобывающем проекте "Катока" будет закрыта в течение месяца, сообщил журналистам замминистра финансов РФ... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:03+0300

2025-04-16T15:03+0300

2025-04-16T15:03+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сделка по продаже доли "Алросы" в ангольском алмазодобывающем проекте "Катока" будет закрыта в течение месяца, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В начала марта Моисеев говорил журналистам, что сделка будет закрыта в течение 1-2 месяцев. В среду на вопрос о процессе закрытия сделки он ответил: "Нет, она еще не закрыта. У нас сколько еще осталось, месяц?" На уточняющий вопрос, будет ли закрыта сделка за оставшийся месяц, он ответил утвердительно. В ноябре прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо писало, что Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC) выкупила долю в 41% акций "Алросы" в "Катоке". В декабре Моисеев не подтвердил продажу доли компании "дочке" госфонда Омана, но отметил, что саму сделку надеются закрыть до конца 2024 года. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и китайская Lev Leviev International. Это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов. Производственный план "Алросы" по добыче алмазов на 2025 год составляет 29 миллионов карат.

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