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"Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO - 16.04.2025, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO
"Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO
Госкомпания "Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), заявил журналистам замминистра... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:05+0300
2025-04-16T15:05+0300
россия
рф
москва
алексей моисеев
антон силуанов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Сейчас на самой финальной стадии. То есть в принципе, можно сказать, что да. По некоторым направлениям будут разные организаторы", - сказал он, отвечая на вопрос, выбрала ли госкомпания организаторов IPO. В целом госкомпания определилась с пулом организаторов IPO, добавил он. "Сейчас у нас самая насущная задача – это избрать независимых директоров в совет директоров. Сейчас мы отбором этих кандидатов как раз занимаемся", - отметил также Моисеев. В марте министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в текущем году власти планируют разместить на фондовом рынке акции корпорации "Дом.РФ" на сумму не менее 15 миллиардов рублей.
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россия, рф, москва, алексей моисеев, антон силуанов, дом.рф
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, Дом.РФ
15:05 16.04.2025
 
"Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO

Минфин: "Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов IPO

© Официальный сайт банка "Дом.РФ"Банк "Дом.РФ"
Банк Дом.РФ
© Официальный сайт банка "Дом.РФ"
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" находится в финальной стадии выбора организаторов первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Сейчас на самой финальной стадии. То есть в принципе, можно сказать, что да. По некоторым направлениям будут разные организаторы", - сказал он, отвечая на вопрос, выбрала ли госкомпания организаторов IPO.
В целом госкомпания определилась с пулом организаторов IPO, добавил он.
"Сейчас у нас самая насущная задача – это избрать независимых директоров в совет директоров. Сейчас мы отбором этих кандидатов как раз занимаемся", - отметил также Моисеев.
В марте министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в текущем году власти планируют разместить на фондовом рынке акции корпорации "Дом.РФ" на сумму не менее 15 миллиардов рублей.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
IPO "Дом.РФ" может стать эталоном для размещений компаний с госучастием
2 апреля, 13:04
 
РОССИЯРФМОСКВААлексей МоисеевАнтон СилуановДом.РФ
 
 
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