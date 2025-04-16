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ВТБ получит субординированный депозит из ФНБ в ближайшее время
ВТБ получит субординированный депозит из ФНБ в ближайшее время - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ получит субординированный депозит из ФНБ в ближайшее время
ВТБ получит субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 200 миллиардов рублей в ближайшее время, сообщил журналистами замминистра... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:07+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ получит субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 200 миллиардов рублей в ближайшее время, сообщил журналистами замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я исхожу из того, что очень быстро. Какой срок конкретный, не могу сказать", - ответил Моисеев на соответствующий вопрос. Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, согласно которому ВТБ до конца года может получить субординированный депозит из средств ФНБ в объеме 200 миллиардов рублей. А глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге и депозит из ФНБ будет выделен именно на этот проект. Правительство РФ в феврале 2024 года внесло комплекс в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, из него на проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Минфин РФ начал размещение в ВЭБе средств из ФНБ на финансирование комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге, разместив в октябре 62,05 миллиарда рублей, сообщало в ноябре 2024 года министерство.
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Экономика, Финансы, РФ, Усть-Луга, МОСКВА, Алексей Моисеев, Андрей Костин, ВТБ, ФНБ, ВЭБ
ВТБ получит субординированный депозит из ФНБ в ближайшее время
Минфин: ВТБ получит депозит из ФНБ на 200 миллиардов рублей в ближайшее время
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВТБ получит субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 200 миллиардов рублей в ближайшее время, сообщил журналистами замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я исхожу из того, что очень быстро. Какой срок конкретный, не могу сказать", - ответил Моисеев на соответствующий вопрос.
Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, согласно которому ВТБ до конца года может получить субординированный депозит из средств ФНБ в объеме 200 миллиардов рублей.
А глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге и депозит из ФНБ будет выделен именно на этот проект.
Правительство РФ в феврале 2024 года внесло комплекс в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, из него на проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей будет направлено не более 900 миллиардов рублей.
Минфин РФ начал размещение в ВЭБе средств из ФНБ на финансирование комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге, разместив в октябре 62,05 миллиарда рублей, сообщало в ноябре 2024 года министерство.
ВТБ примет участие в финансировании строительства комплекса в Усть-Луге