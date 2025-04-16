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Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо
Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:15+0300
2025-04-16T15:15+0300
2025-04-16T15:15+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Да, я думаю, что ближайшее время будет совещание у Александра Валентиновича Новака, где окончательно будут определены параметры отклонений, которые будут внесены в налоговое законодательство", - сказал он. Сазанов отметил, что обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу. Сазанов в конце марта сообщал, что Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся. Тогда он отмечал, что вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес. Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
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рф, москва, алексей сазанов, александр новак, игорь сечин, минфин, роснефть, госдума
Экономика, РФ, МОСКВА, Алексей Сазанов, Александр Новак, Игорь Сечин, Минфин, Роснефть, Госдума
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения биржевых цен на топливо
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Да, я думаю, что ближайшее время будет совещание у Александра Валентиновича Новака, где окончательно будут определены параметры отклонений, которые будут внесены в налоговое законодательство", - сказал он. Сазанов отметил, что обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу.
Сазанов в конце марта сообщал, что Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся. Тогда он отмечал, что вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.
Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
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