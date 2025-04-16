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Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо
Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:15+0300
2025-04-16T15:15+0300
экономика
рф
москва
алексей сазанов
александр новак
игорь сечин
минфин
роснефть
госдума
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Да, я думаю, что ближайшее время будет совещание у Александра Валентиновича Новака, где окончательно будут определены параметры отклонений, которые будут внесены в налоговое законодательство", - сказал он. Сазанов отметил, что обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу. Сазанов в конце марта сообщал, что Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся. Тогда он отмечал, что вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес. Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
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рф, москва, алексей сазанов, александр новак, игорь сечин, минфин, роснефть, госдума
Экономика, РФ, МОСКВА, Алексей Сазанов, Александр Новак, Игорь Сечин, Минфин, Роснефть, Госдума
15:15 16.04.2025
 
Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения цен на топливо

Минфин планирует утвердить изменение порога отклонения биржевых цен на топливо

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся, планируется в ближайшее время утвердить на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Да, я думаю, что ближайшее время будет совещание у Александра Валентиновича Новака, где окончательно будут определены параметры отклонений, которые будут внесены в налоговое законодательство", - сказал он. Сазанов отметил, что обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу.
Сазанов в конце марта сообщал, что Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся. Тогда он отмечал, что вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.
Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
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