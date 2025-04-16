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Минфин заявил о разногласиях по вопросу ограничения вывоза золота физлицами

Минфин заявил о разногласиях по вопросу ограничения вывоза золота физлицами - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минфин заявил о разногласиях по вопросу ограничения вывоза золота физлицами

Вопрос об ограничении вывоза золота из РФ физлицами продолжает обсуждаться, среди ведомств есть принципиальные разногласия, сообщил журналистам замминистра... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:29+0300

2025-04-16T15:29+0300

2025-04-16T15:29+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Вопрос об ограничении вывоза золота из РФ физлицами продолжает обсуждаться, среди ведомств есть принципиальные разногласия, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Тема обсуждается, она движется. Пока мы, должен признаться, не договорились. Но мы эту тему решили продвигать, мы считаем, что она правильная. И надеюсь, договоримся", - ответил Моисеев на вопрос о том, как продвигается обсуждение по данному вопросу. При этом замминистра уточнил, что не договорились не по объему ограничения вывоза, а среди ведомств в данном вопросе есть принципиальные позиции, например, что ограничения не нужны. "Там принципиальные позиции есть. Некоторые считают, что это вообще не надо делать. Золотодобытчики - у них все хорошо. Они говорят: делайте что хотите, у нас и так все прекрасно. Но что касается… это именно, да, среди ведомств - есть точка зрения, что это такой же товар, который можно возить так же, как все остальное, поэтому не надо ничего ограничивать", - пояснил Моисеев. С предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году: Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Весной прошлого года Моисеев сообщал, что министерство финансов РФ разработало ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны. Тогда замминистра отмечал, что также планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). За вывозом золота физическими лицами будет обеспечен госконтроль. Замминистра подчеркивал, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как через аэропути риск меньше.

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россия, финансы, москва, росфинмониторинг