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Британский министр намерен возобновить торговый диалог с Китаем

Британский министр намерен возобновить торговый диалог с Китаем - 16.04.2025, ПРАЙМ

Британский министр намерен возобновить торговый диалог с Китаем

Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы возобновить диалог с Пекином в сфере... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T01:37+0300

2025-04-16T01:37+0300

2025-04-16T01:37+0300

экономика

мировая экономика

бизнес

китай

пекин

великобритания

кир стармер

си цзиньпин

politico

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы возобновить диалог с Пекином в сфере торговли, сообщает британская газета Guardian. В конце октября 2024 года газета Politico сообщала, что Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем. "В конце этого года Рейнольдс планирует отправиться в Китай для проведения переговоров на высоком уровне в попытке придать импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций", - говорится в публикации издания. По данным Guardian, цель поездки министра заключается в возобновлении работы британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO), который не собирался с 2018 года. Как отмечается, визит Рейнольдса в Китай "вызовет недоумение", так как министр недавно заявлял, что Лондон "ошибся", разрешив Пекину инвестировать в ряд отраслей британской промышленности, в частности, в сталелитейную. "Планируемая поездка Рейнольдса сигнализирует о том, что правительство (Великобритании - ред.) не намерено отступать от сближения с Пекином", - указывает газета. При этом издание добавляет, что, как ожидается, британский премьер-министр Кир Стармер также посетит Китай в этом году. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, китай, пекин, великобритания, кир стармер, си цзиньпин, politico