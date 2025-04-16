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ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики
ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики - 16.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики
Украинские войска во вторник и среду совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:04+0300
2025-04-16T13:04+0300
2025-04-16T13:04+0300
энергетика
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херсонская область
всу
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Украинские войска во вторник и среду совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. По данным ведомства, удары беспилотниками были нанесены 15 и 16 апреля по объектам в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.
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Энергетика, РОССИЯ, Херсонская область, ВСУ
ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики
Минобороны: ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Украинские войска во вторник и среду совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, удары беспилотниками были нанесены 15 и 16 апреля по объектам в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетики