https://1prime.ru/20250416/minoborony-856734647.html

ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики

ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики - 16.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ за два дня шесть раз атаковали объекты российской энергетики

Украинские войска во вторник и среду совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:04+0300

2025-04-16T13:04+0300

2025-04-16T13:04+0300

энергетика

россия

херсонская область

всу

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Украинские войска во вторник и среду совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. По данным ведомства, удары беспилотниками были нанесены 15 и 16 апреля по объектам в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.

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херсонская область

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россия, херсонская область, всу