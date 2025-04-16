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Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента

Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента

Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:21+0300

2025-04-16T00:21+0300

2025-04-16T00:21+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования и науки России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов", - говорится в проекте приказа о межведомственной комиссии. Планируется, что комиссия ежегодно, до 15 апреля, должна будет устанавливать квоты на стипендии президента РФ на очередной учебный год, начиная с 2026-2027 учебного года, для федеральных государственных органов. Отмечается, что квоты на стипендии этих федеральных госорганов на 2025-2026 учебный год планируется установить до 15 июня 2025 года. Подчеркивается, что состав комиссии должно сформировать министерство науки и высшего образования России.

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