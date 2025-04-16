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Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии для студентов

Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии для студентов - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии для студентов

Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии правительства России для студентов, следует из законопроекта министерства,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:54+0300

2025-04-16T00:54+0300

2025-04-16T00:54+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии правительства России для студентов, следует из законопроекта министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов", - говорится в проекте приказа. Отмечается, что комиссия с 2026-2027 учебного года ежегодно до 15 апреля должна будет устанавливать квоты на стипендии правительства РФ на очередной учебный год для федеральных государственных органов, определенных в пункте 5 правил назначения и выплаты стипендии, утвержденных постановлением правительства РФ. Согласно этому постановлению, к таким федеральным госорганам относятся МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСИН и ФСО. Планируется, что квоты на стипендии правительства для этих федеральных государственных органов на 2025-2026 учебный год должны быть установлены до 15 июня 2025 года.

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