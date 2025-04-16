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Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных
Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных - 16.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о формировании в России единого защищенного государственного хранилища обезличенных данных, которые смогут применяться | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:18+0300
2025-04-16T11:18+0300
экономика
россия
михаил мишустин
данные
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о формировании в России единого защищенного государственного хранилища обезличенных данных, которые смогут применяться для повышения качества госуправления и разработки продуктов на базе искусственного интеллекта. Мишустин обратился с приветственным видеообращением к гостям и участникам форума Data Fusion, посвященного вопросам развития ИИ. "Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных – защищённое государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений. Их можно будет применять для повышения качества государственного и муниципального управления, разработки передовых продуктов на базе искусственного интеллекта", - отметил глава правительства. Российский премьер добавил, что для развития перспективных решений в сфере искусственного интеллекта нужны отечественные наборы информации, для доступа к ним необходима надежная инфраструктура. Мишустин подчеркнул, что правительство это учитывает. "Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И, во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса", - сказал российский премьер. Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
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россия, михаил мишустин, данные
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, данные
11:18 16.04.2025
 
Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных

Мишустин заявил о создании в России единого хранилища обезличенных данных

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о формировании в России единого защищенного государственного хранилища обезличенных данных, которые смогут применяться для повышения качества госуправления и разработки продуктов на базе искусственного интеллекта.
Мишустин обратился с приветственным видеообращением к гостям и участникам форума Data Fusion, посвященного вопросам развития ИИ.
"Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных – защищённое государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений. Их можно будет применять для повышения качества государственного и муниципального управления, разработки передовых продуктов на базе искусственного интеллекта", - отметил глава правительства.
Российский премьер добавил, что для развития перспективных решений в сфере искусственного интеллекта нужны отечественные наборы информации, для доступа к ним необходима надежная инфраструктура. Мишустин подчеркнул, что правительство это учитывает.
"Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И, во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса", - сказал российский премьер.
Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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