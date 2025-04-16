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Набиуллина оценила рост активов платформенных банков в 2024 году - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила рост активов платформенных банков в 2024 году
Набиуллина оценила рост активов платформенных банков в 2024 году - 16.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила рост активов платформенных банков в 2024 году
Нельзя сбрасывать платформенные банки со счетов, в 2024 году их активы выросли в 4 раза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:27+0300
2025-04-16T12:27+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
втб
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Нельзя сбрасывать платформенные банки со счетов, в 2024 году их активы выросли в 4 раза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что маркетплейсы покупают банки. Действительно, эти банки не очень большие, и вот Андрей Леонидович (глава ВТБ Андрей Костин - ред.) о них достаточно снисходительно сказал. Понятно, что активы сейчас этих банков - 0,2% от актива банковской системы. Но они в прошлом году выросли в 4 раза. И то, что маркетплейсы начали покупать сами банки, значит их что-то не устраивает в том партнерстве, которое банки предлагают со своей стороны. Поэтому этот процесс будет идти", - сказала она на форуме Data Fusion. Набиуллина уточнила, что финансовые сервисы на маркетплейсе могут предоставляться либо через банки, либо через небанковских поставщиков платежных услуг, отметив подготовку соответствующего законопроекта. "Потому что мы хотим дать больше возможности финтехам оказывать платежные услуги, но в этой части будет регулировать Центральный банк", - подчеркнула она. "То, что касается нефинансовых сервисов, - это, конечно, прерогатива правительства. Мы здесь с правительством делимся своим опытом, экспертным мнением. И что нам кажется очень важным в будущем регулировании платформы. То, что они должны регулироваться - я согласна. Масштаб уже такой, что мы здесь не убьем инноваций, но нам нужны какие-то единые, понятные, прозрачные правила", - подытожила Набиуллина.
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финансы, эльвира набиуллина, втб
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина, ВТБ
12:27 16.04.2025
 
Набиуллина оценила рост активов платформенных банков в 2024 году

Набиуллина: в 2024 году активы платформенных банков выросли в четыре раза

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Нельзя сбрасывать платформенные банки со счетов, в 2024 году их активы выросли в 4 раза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что маркетплейсы покупают банки. Действительно, эти банки не очень большие, и вот Андрей Леонидович (глава ВТБ Андрей Костин - ред.) о них достаточно снисходительно сказал. Понятно, что активы сейчас этих банков - 0,2% от актива банковской системы. Но они в прошлом году выросли в 4 раза. И то, что маркетплейсы начали покупать сами банки, значит их что-то не устраивает в том партнерстве, которое банки предлагают со своей стороны. Поэтому этот процесс будет идти", - сказала она на форуме Data Fusion.
Набиуллина уточнила, что финансовые сервисы на маркетплейсе могут предоставляться либо через банки, либо через небанковских поставщиков платежных услуг, отметив подготовку соответствующего законопроекта.
"Потому что мы хотим дать больше возможности финтехам оказывать платежные услуги, но в этой части будет регулировать Центральный банк", - подчеркнула она.
"То, что касается нефинансовых сервисов, - это, конечно, прерогатива правительства. Мы здесь с правительством делимся своим опытом, экспертным мнением. И что нам кажется очень важным в будущем регулировании платформы. То, что они должны регулироваться - я согласна. Масштаб уже такой, что мы здесь не убьем инноваций, но нам нужны какие-то единые, понятные, прозрачные правила", - подытожила Набиуллина.
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Банк РоссииФинансыЭльвира НабиуллинаВТБ
 
 
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