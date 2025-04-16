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В НАСА рассказали подробности встречи с главой "Роскосмоса"
В НАСА рассказали подробности встречи с главой "Роскосмоса" - 16.04.2025, ПРАЙМ
В НАСА рассказали подробности встречи с главой "Роскосмоса"
НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T23:22+0300
2025-04-16T23:22+0300
2025-04-16T23:22+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом обсуждалась важность продолжения сотрудничества по Международной космической станции (МКС). "Бауэрсокс и Баканов обсудили полет на МКС и важность продолжения профессионального сотрудничества и операций на борту космической станции. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия миссии "Аполлон-Союз", которая заложила основу для продолжающегося сотрудничества на МКС", - заявили агентству в пресс-службе американского космического агентства. В НАСА отметили, что встреча прошла в Байконуре перед запуском корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции, который был успешно осуществлен 8 апреля. Ранее Баканов заявил, что задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики и стороны рады продолжать взаимодействие.
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наса, роскосмос, мкс
В НАСА рассказали подробности встречи с главой "Роскосмоса"
НАСА: на встрече с "Роскосмосом" обсуждалось продолжение сотрудничества по МКС
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом обсуждалась важность продолжения сотрудничества по Международной космической станции (МКС).
"Бауэрсокс и Баканов обсудили полет на МКС и важность продолжения профессионального сотрудничества и операций на борту космической станции. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия миссии "Аполлон-Союз", которая заложила основу для продолжающегося сотрудничества на МКС", - заявили агентству в пресс-службе американского космического агентства.
В НАСА отметили, что встреча прошла в Байконуре перед запуском корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции, который был успешно осуществлен 8 апреля.
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС
Ранее Баканов заявил, что задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики и стороны рады продолжать взаимодействие.