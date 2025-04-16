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В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО
В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО
Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:33+0300
2025-04-16T17:38+0300
политика
молдавия
опрос
вступление в нато
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КИШИНЕВ, 16 апр — ПРАЙМ. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду социологическая компания Ates Research &amp; Consulting SRL. Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 28,9% респондентов (30% в декабре прошлого года). Против вступления в НАТО высказались 52,4% опрошенных (53,4% ранее). При этом 18,7% молдаван не смогли определиться с ответом. Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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молдавия, опрос, вступление в нато
Политика, МОЛДАВИЯ, опрос, вступление в НАТО
17:33 16.04.2025 (обновлено: 17:38 16.04.2025)
 
В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО

Опрос AR&CS: более 50% граждан Молдавии против вступления страны в НАТО

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 16 апр — ПРАЙМ. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL.
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 28,9% респондентов (30% в декабре прошлого года). Против вступления в НАТО высказались 52,4% опрошенных (53,4% ранее). При этом 18,7% молдаван не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
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Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯопросвступление в НАТО
 
 
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