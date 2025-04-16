https://1prime.ru/20250416/nato-856747464.html

В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО

В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Молдавии провели опрос о вступлении страны в НАТО

Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:33+0300

2025-04-16T17:33+0300

2025-04-16T17:38+0300

политика

молдавия

опрос

вступление в нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 16 апр — ПРАЙМ. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL. Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 28,9% респондентов (30% в декабре прошлого года). Против вступления в НАТО высказались 52,4% опрошенных (53,4% ранее). При этом 18,7% молдаван не смогли определиться с ответом. Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://1prime.ru/20250414/fsb-856647889.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, опрос, вступление в нато