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Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время - 16.04.2025, ПРАЙМ
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
Новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T20:39+0300
2025-04-16T20:39+0300
2025-04-16T20:48+0300
экономика
владимир путин
освоение космоса
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин."В марте на встрече с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым, он здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.Вместе с тем он заявил, что в России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных", - сказал президент.При этом Путин отметил, что планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы."Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал президент.Он поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России."В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин.Также президент заявил, что реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ."В целом, космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем", - сказал глава государства.
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владимир путин, освоение космоса
Экономика, Владимир Путин, освоение космоса
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
Путин: нацпроект РФ по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
"В марте на встрече с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым, он здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
Вместе с тем он заявил, что в России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных", - сказал президент.
Путин рассказал о международном сотрудничестве России в космической сфере
При этом Путин отметил, что планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы.
"Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал президент.
Он поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России.
"В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин.
Также президент заявил, что реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ.
"В целом, космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем", - сказал глава государства.