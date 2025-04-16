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Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год

Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год - 16.04.2025, ПРАЙМ

Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в РФ в марте выросла до 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта, это... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:06+0300

2025-04-16T12:06+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в РФ в марте выросла до 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта, это максимальное значение показателя за последние 12 месяцев, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в марте 2025 года составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта (п.п.) (в феврале 2025 года - 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год", - говорится в сообщении. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании) в марте 2025 года были отмечены в Ставропольском (82,8%) и Краснодарском (82,3%) краях, а также в Кемеровской области (82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%). "Рост доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования", - резюмирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом отмечается, что наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Нижегородской (+3,3 п.п., 76,5%) и Самарской (+3,1 п.п., 78,7%) областях, Санкт-Петербурге (+3,0 п.п., 77,3%) и Москве (+3,0 п.п., 75,8%).

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бизнес, россия, москва, нбки