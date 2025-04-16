Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/nbki-856730620.html
Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год
Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год - 16.04.2025, ПРАЙМ
Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год
Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в РФ в марте выросла до 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта, это... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:06+0300
2025-04-16T12:06+0300
экономика
бизнес
россия
москва
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_cbd9736dc085926c86c3a57652904df2.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в РФ в марте выросла до 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта, это максимальное значение показателя за последние 12 месяцев, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в марте 2025 года составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта (п.п.) (в феврале 2025 года - 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год", - говорится в сообщении. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании) в марте 2025 года были отмечены в Ставропольском (82,8%) и Краснодарском (82,3%) краях, а также в Кемеровской области (82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%). "Рост доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования", - резюмирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом отмечается, что наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Нижегородской (+3,3 п.п., 76,5%) и Самарской (+3,1 п.п., 78,7%) областях, Санкт-Петербурге (+3,0 п.п., 77,3%) и Москве (+3,0 п.п., 75,8%).
https://1prime.ru/20250409/shmygal-856509929.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/56/841455689_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_744fae3152585b0ea5a4c67eb30f5d2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, нбки
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НБКИ
12:06 16.04.2025
 
Доля отказов на розничные кредиты в марте выросла до максимума за год

НБКИ: доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте выросла до 80,6%

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в РФ в марте выросла до 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта, это максимальное значение показателя за последние 12 месяцев, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в марте 2025 года составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта (п.п.) (в феврале 2025 года - 77,9%). Это самое высокое значение данного показателя за последний год", - говорится в сообщении.
Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании) в марте 2025 года были отмечены в Ставропольском (82,8%) и Краснодарском (82,3%) краях, а также в Кемеровской области (82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%).
"Рост доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования", - резюмирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
При этом отмечается, что наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Нижегородской (+3,3 п.п., 76,5%) и Самарской (+3,1 п.п., 78,7%) областях, Санкт-Петербурге (+3,0 п.п., 77,3%) и Москве (+3,0 п.п., 75,8%).
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами
9 апреля, 13:45
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала