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В ходе рейда в московском банном комплексе задержали нелегалов

В ходе рейда в московском банном комплексе задержали нелегалов - 16.04.2025, ПРАЙМ

В ходе рейда в московском банном комплексе задержали нелегалов

Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявили РИА... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:20+0300

2025-04-16T22:20+0300

2025-04-16T22:20+0300

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны, заявили РИА Новости в МИД России. Как пояснили в МИД России,"10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса "Бодрость" и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице". "По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно", - указали в министерстве. Там отметили, что "некоторые пользователи социальных сетей, комментируя видео с процессом задержания, указывают на чрезмерное применение силовых методов". "Вместе с тем, по имеющейся информации в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - пояснили в МИД. "По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры", - добавили там. В министерстве заметили, что "при этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством". "Из 59-ти доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранных граждан 25 находились в Российской Федерации с нарушением положений российского миграционного законодательства. Они привлекаются к ответственности по закону", - сказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что "некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам". "Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству", - сказали в МИД России. "Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны", - подчеркнули в ведомстве. "Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", - заключили там. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25-ти из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.

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москва, рейд, нелегалы, задержание