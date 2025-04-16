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Экс-замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения, сообщило НАБУ - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Экс-замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения, сообщило НАБУ
Экс-замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения, сообщило НАБУ - 16.04.2025, ПРАЙМ
Экс-замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения, сообщило НАБУ
На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:04+0300
2025-04-16T18:04+0300
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки, сообщили в среду украинском Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении. "НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. По информации ведомства, в 2022 году экс-чиновник получил взятку в 100 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера одной строительной компании. "В период 2019-2021 годов незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов… Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря", - отметили в НАБУ. По информации ведомства, экс-чиновник уже привлекается к ответственности по обвинению в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов). Имя подозреваемого не называют. Уточняют, что должность замглавы офиса Зеленского он занимал с 2019 по 2024 года. Из этого можно сделать вывод, что речь идет об Андрее Смирнове. Согласно данным из открытых источников, должность замглавы офиса Зеленского он занял в 2019 году, уволен был в 2024 году.
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украина
Происшествия, УКРАИНА
18:04 16.04.2025
 
Экс-замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения, сообщило НАБУ

НАБУ: бывшему замглаве офиса Зеленского предъявили новые обвинения

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. На Украине предъявили новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки, сообщили в среду украинском Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении.
"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
По информации ведомства, в 2022 году экс-чиновник получил взятку в 100 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера одной строительной компании. "В период 2019-2021 годов незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов… Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря", - отметили в НАБУ.
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По информации ведомства, экс-чиновник уже привлекается к ответственности по обвинению в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов). Имя подозреваемого не называют. Уточняют, что должность замглавы офиса Зеленского он занимал с 2019 по 2024 года. Из этого можно сделать вывод, что речь идет об Андрее Смирнове. Согласно данным из открытых источников, должность замглавы офиса Зеленского он занял в 2019 году, уволен был в 2024 году.
 
ПроисшествияУКРАИНА
 
 
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