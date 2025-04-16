Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/ofz-856738204.html
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:01+0300
2025-04-16T14:02+0300
экономика
минфин
офз
размещение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75788/51/757885193_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_f3d8c5afd41a6c172f0b51e577df17a7.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 68,554 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 79,05% от номинала, средневзвешенная цена - 79,0688% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,43% годовых.
https://1prime.ru/20250327/nerezidenty-856164986.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75788/51/757885193_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_f0247af0df67701c8d8f3d23300e4464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, офз, размещение
Экономика, Минфин, ОФЗ, размещение
14:01 16.04.2025 (обновлено: 14:02 16.04.2025)
 
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй

Минфин РФ разместил ОФЗ 26242 на 50 млрд руб при спросе в 68,554 млрд руб

Спрос на аукционе Минфина РФ по ОФЗ превысил лимит в 6 раз - 61 млрд руб
Спрос на аукционе Минфина РФ по ОФЗ превысил лимит в 6 раз - 61 млрд руб
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 68,554 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 79,05% от номинала, средневзвешенная цена - 79,0688% от номинала.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ
27 марта, 16:25
Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,43% годовых.
 
ЭкономикаМинфинОФЗразмещение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала