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Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй - 16.04.2025, ПРАЙМ
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:01+0300
2025-04-16T14:01+0300
2025-04-16T14:02+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 68,554 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 79,05% от номинала, средневзвешенная цена - 79,0688% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,43% годовых.
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минфин, офз, размещение
Экономика, Минфин, ОФЗ, размещение
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй
Минфин РФ разместил ОФЗ 26242 на 50 млрд руб при спросе в 68,554 млрд руб
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 68,554 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 79,05% от номинала, средневзвешенная цена - 79,0688% от номинала.
Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ
Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,43% годовых.