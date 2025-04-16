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Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй

Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублй

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:01+0300

2025-04-16T14:01+0300

2025-04-16T14:02+0300

экономика

минфин

офз

размещение

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 68,554 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 79,05% от номинала, средневзвешенная цена - 79,0688% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,43% годовых.

https://1prime.ru/20250327/nerezidenty-856164986.html

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минфин, офз, размещение