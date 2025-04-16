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В Лос-Анджелесе ограбили ювелирный магазин на $20 млн, передает Fox
В Лос-Анджелесе ограбили ювелирный магазин на $20 млн, передает Fox - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Лос-Анджелесе ограбили ювелирный магазин на $20 млн, передает Fox
Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Лос-Анджелесе на сумму около 20 миллионов долларов США, проникнув в него через дыру в стене, которую они проламывали на | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T20:18+0300
2025-04-16T20:18+0300
2025-04-16T20:18+0300
происшествия
сша
ограбление
магазин
ювелирные изделия
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Лос-Анджелесе на сумму около 20 миллионов долларов США, проникнув в него через дыру в стене, которую они проламывали на протяжении недели из соседнего пустующего помещения, сообщает местный телеканал Fox 11. "В ходе дерзкого ограбления из магазина в центре Лос-Анджелеса были украдены ювелирные изделия на сумму около 20 миллионов долларов... Владельцы говорят, что воры использовали пустующее здание по соседству, чтобы проникнуть в их магазин. Они проломили трехфутовую кирпичную стену, затем прорыли туннель в ювелирный магазин и обчистили два сейфа", - говорится в сообщении телеканала. Сын владельца магазина сообщил, что воры также перерезали провода системы безопасности, поэтому никаких видеозаписей не сохранилось. Пострадавшие полагают, что грабителям потребовалось около недели, чтобы проделать дыру в стене. Полиция Лос-Анджелеса расследует дело. Неясно, сколько человек участвовало в ограблении.
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сша, ограбление, магазин, ювелирные изделия
Происшествия, США, ограбление, магазин, ювелирные изделия
В Лос-Анджелесе ограбили ювелирный магазин на $20 млн, передает Fox
Fox: неизвестные ограбили ювелирный магазин в США на $20 млн, сделав дыру в стене
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Лос-Анджелесе на сумму около 20 миллионов долларов США, проникнув в него через дыру в стене, которую они проламывали на протяжении недели из соседнего пустующего помещения, сообщает местный телеканал Fox 11.
"В ходе дерзкого ограбления из магазина в центре Лос-Анджелеса были украдены ювелирные изделия на сумму около 20 миллионов долларов... Владельцы говорят, что воры использовали пустующее здание по соседству, чтобы проникнуть в их магазин. Они проломили трехфутовую кирпичную стену, затем прорыли туннель в ювелирный магазин и обчистили два сейфа", - говорится в сообщении телеканала.
Сын владельца магазина сообщил, что воры также перерезали провода системы безопасности, поэтому никаких видеозаписей не сохранилось. Пострадавшие полагают, что грабителям потребовалось около недели, чтобы проделать дыру в стене.
В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей
Полиция Лос-Анджелеса расследует дело. Неясно, сколько человек участвовало в ограблении.