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В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде
В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде - 16.04.2025, ПРАЙМ
В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде
Риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок, говорится в прогнозе ООН... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:31+0300
2025-04-16T13:31+0300
экономика
китай
сша
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ЖЕНЕВА, 16 апр - ПРАЙМ. Риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок, говорится в прогнозе ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД), который есть в распоряжении РИА Новости. "ЮНКТАД ожидает резкого замедления роста ВВП в экономике CША до 1% в 2025 году в основном из-за возросшей неопределенности в политике... Эта нисходящая траектория еще более усугубляется недавно объявленными торговыми мерами, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок... Канада также находится на грани значительного замедления, учитывая ее большую зависимость от внешнего сектора, с прогнозируемым ростом на 0,7% в 2025 году. В целом, риск того, что рецессия материализуется в конце этого года в регионе Северной Америки, значительно возрос", - сказано в документе ЮНКТАД. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, канада, дональд трамп, юнктад
Экономика, КИТАЙ, США, КАНАДА, Дональд Трамп, ЮНКТАД
13:31 16.04.2025
 
В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде

ЮНКТАД ООН: риск рецессии в США и Канаде в 2025 году возрос из-за пошлин

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ЖЕНЕВА, 16 апр - ПРАЙМ. Риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок, говорится в прогнозе ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД), который есть в распоряжении РИА Новости.
"ЮНКТАД ожидает резкого замедления роста ВВП в экономике CША до 1% в 2025 году в основном из-за возросшей неопределенности в политике... Эта нисходящая траектория еще более усугубляется недавно объявленными торговыми мерами, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок... Канада также находится на грани значительного замедления, учитывая ее большую зависимость от внешнего сектора, с прогнозируемым ростом на 0,7% в 2025 году. В целом, риск того, что рецессия материализуется в конце этого года в регионе Северной Америки, значительно возрос", - сказано в документе ЮНКТАД.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
ГА ООН
В ООН спрогнозировали замедление мировой экономики
13:01
 
ЭкономикаКИТАЙСШАКАНАДАДональд ТрампЮНКТАД
 
 
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