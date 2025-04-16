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В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде

В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде - 16.04.2025, ПРАЙМ

В ООН предупредили о риске рецессии в США и Канаде

Риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок, говорится в прогнозе ООН... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:31+0300

2025-04-16T13:31+0300

2025-04-16T13:31+0300

экономика

китай

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канада

дональд трамп

юнктад

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ЖЕНЕВА, 16 апр - ПРАЙМ. Риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок, говорится в прогнозе ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД), который есть в распоряжении РИА Новости. "ЮНКТАД ожидает резкого замедления роста ВВП в экономике CША до 1% в 2025 году в основном из-за возросшей неопределенности в политике... Эта нисходящая траектория еще более усугубляется недавно объявленными торговыми мерами, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок... Канада также находится на грани значительного замедления, учитывая ее большую зависимость от внешнего сектора, с прогнозируемым ростом на 0,7% в 2025 году. В целом, риск того, что рецессия материализуется в конце этого года в регионе Северной Америки, значительно возрос", - сказано в документе ЮНКТАД. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай

сша

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китай, сша, канада, дональд трамп, юнктад