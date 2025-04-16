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OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini - 16.04.2025, ПРАЙМ
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OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini
OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini - 16.04.2025, ПРАЙМ
OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini
OpenAI представила свои "самые умные" рассуждающие модели искусственного интеллекта - o3 и o4-mini, говорится в сообщении компании. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T20:50+0300
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openai
ии
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. OpenAI представила свои "самые умные" рассуждающие модели искусственного интеллекта - o3 и o4-mini, говорится в сообщении компании. "Сегодня мы выпускаем OpenAI o3 и o4-mini, последние модели из серии "о", обученные дольше думать перед тем, как отвечать. Это самые умные модели, которые мы выпустили на сегодняшний день, и они представляют собой шаг вперед в возможностях ChatGPT для всех - от любопытных пользователей до продвинутых исследователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые рассуждающие ИИ-модели могут самостоятельно использовать и комбинировать все инструменты ChatGPT - поиск в интернете, анализ загруженных файлов и других данных с помощью Python, глубокие рассуждения о визуальных данных и генерация изображений. Модели обучены тому, как и когда использовать эти инструменты для создания подробных и продуманных ответов в нужных форматах, обычно менее чем за минуту. ИИ-модели o3 и o4-mini с сегодняшнего дня доступны пользователям ChatGPT Plus, Pro и Team, они заменят модели o1, o3‑mini и o3‑mini‑high. Пользователи ChatGPT Enterprise и Edu получат доступ через неделю. Также через несколько недель OpenAI выпустит ИИ-модель o3‑pro. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, ии, модели, презентация
OpenAI, ИИ, Модели, презентация
20:50 16.04.2025
 
OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini

OpenAI представила новые рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. OpenAI представила свои "самые умные" рассуждающие модели искусственного интеллекта - o3 и o4-mini, говорится в сообщении компании.
"Сегодня мы выпускаем OpenAI o3 и o4-mini, последние модели из серии "о", обученные дольше думать перед тем, как отвечать. Это самые умные модели, которые мы выпустили на сегодняшний день, и они представляют собой шаг вперед в возможностях ChatGPT для всех - от любопытных пользователей до продвинутых исследователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые рассуждающие ИИ-модели могут самостоятельно использовать и комбинировать все инструменты ChatGPT - поиск в интернете, анализ загруженных файлов и других данных с помощью Python, глубокие рассуждения о визуальных данных и генерация изображений. Модели обучены тому, как и когда использовать эти инструменты для создания подробных и продуманных ответов в нужных форматах, обычно менее чем за минуту.
ИИ-модели o3 и o4-mini с сегодняшнего дня доступны пользователям ChatGPT Plus, Pro и Team, они заменят модели o1, o3‑mini и o3‑mini‑high. Пользователи ChatGPT Enterprise и Edu получат доступ через неделю. Также через несколько недель OpenAI выпустит ИИ-модель o3‑pro.
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OpenAIИИМоделипрезентация
 
 
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