https://1prime.ru/20250416/openai-856753456.html

OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini

OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini - 16.04.2025, ПРАЙМ

OpenAI презентовала рассуждающие ИИ-модели o3 и o4-mini

OpenAI представила свои "самые умные" рассуждающие модели искусственного интеллекта - o3 и o4-mini, говорится в сообщении компании. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T20:50+0300

2025-04-16T20:50+0300

2025-04-16T20:50+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. OpenAI представила свои "самые умные" рассуждающие модели искусственного интеллекта - o3 и o4-mini, говорится в сообщении компании. "Сегодня мы выпускаем OpenAI o3 и o4-mini, последние модели из серии "о", обученные дольше думать перед тем, как отвечать. Это самые умные модели, которые мы выпустили на сегодняшний день, и они представляют собой шаг вперед в возможностях ChatGPT для всех - от любопытных пользователей до продвинутых исследователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые рассуждающие ИИ-модели могут самостоятельно использовать и комбинировать все инструменты ChatGPT - поиск в интернете, анализ загруженных файлов и других данных с помощью Python, глубокие рассуждения о визуальных данных и генерация изображений. Модели обучены тому, как и когда использовать эти инструменты для создания подробных и продуманных ответов в нужных форматах, обычно менее чем за минуту. ИИ-модели o3 и o4-mini с сегодняшнего дня доступны пользователям ChatGPT Plus, Pro и Team, они заменят модели o1, o3‑mini и o3‑mini‑high. Пользователи ChatGPT Enterprise и Edu получат доступ через неделю. Также через несколько недель OpenAI выпустит ИИ-модель o3‑pro. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20250415/openai-856712182.html

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openai, ии, модели, презентация