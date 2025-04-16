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Путин лично поздравил семью Труфанова с освобождением из плена в Газе

Путин лично поздравил семью Труфанова с освобождением из плена в Газе - 16.04.2025, ПРАЙМ

Путин лично поздравил семью Труфанова с освобождением из плена в Газе

Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Труфанова с освобождением из плена в Газе. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T23:20+0300

2025-04-16T23:20+0300

2025-04-16T23:20+0300

владимир путин

поздравление

освобождение

заложники

газа

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Труфанова с освобождением из плена в Газе. Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. "Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома", - сказал Путин на встрече. Президент с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. "Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе", - сказал Путин. Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года. Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.

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владимир путин, поздравление, освобождение, заложники, газа