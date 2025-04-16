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Оверчук расскажет в Совфеде об экономической интеграции

Оверчук расскажет в Совфеде об экономической интеграции - 16.04.2025, ПРАЙМ

Оверчук расскажет в Совфеде об экономической интеграции

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук выступит в Совфеде 16 апреля, в рамках "правительственного часа" он расскажет сенаторам об экономической интеграции в целях... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T00:27+0300

2025-04-16T00:27+0300

2025-04-16T00:27+0300

экономика

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масуд пезешкиан

совет федерации

конституционный суд

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук выступит в Совфеде 16 апреля, в рамках "правительственного часа" он расскажет сенаторам об экономической интеграции в целях формирования Большого Евразийского партнерства, вопрос включен в повестку заседания. Парламентарии обсудят Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном. Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству. Кроме того, парламентарии рассмотрят Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком между правительством и Центробанком РФ с одной стороны, и правительством и Национальным банком Белоруссии с другой. Законодатели также рассмотрят обращение Совета Федерации к парламентам иностранных государств и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Сенаторы обсудят кандидатуру Александра Коновалова, предложенную президентом России для назначения судьей Конституционного Суда РФ. В заседании Совфеда примет участие председатель КС Валерий Зорькин. В повестке заседания — внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросу проведения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, а также в УК в части усиления ответственности за диверсионную деятельность. Планируется рассмотреть изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", направленные на совершенствование порядка призыва граждан на военную службу. Документ предусматривает исполнение решения о призыве на срочную службу в течение года. В числе вопросов также законы, предусматривающие усиление контроля за деятельностью иностранных агентов. Документами, в частности, предлагается признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Кроме того, иноагентам будет запрещено осуществлять просветительскую и образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку. Сенаторы рассмотрят закон о ветеранах боевых действий, к числу которых будут отнесены лица, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". В числе рассматриваемых вопросов — внесение изменений в закон "Об образовании", который предоставит право абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в высшие учебные заведения соответствующего профиля по результатам вступительных испытаний, определяемых самим вузом. Еще один закон продлевает на два года эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и распространяет его еще на два региона Дальнего Востока. С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и (или) ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. Срок проведения эксперимента сейчас ограничен 1 августа 2025 года. Закон продлевает срок проведения эксперимента до 1 августа 2027 года, одновременно распространяя его действие на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Состоится "Время эксперта", перед сенаторами выступит генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Школьник. Запланировано выступление спикера парламента Чеченской Республики Шаида Жамалдаева с презентацией проекта "Грозный – культурная столица 2025 года".

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россия, рф, москва, иран, алексей оверчук, масуд пезешкиан, совет федерации, конституционный суд