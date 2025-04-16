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Новые регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил Оверчук
Новые регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил Оверчук - 16.04.2025, ПРАЙМ
Новые регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил Оверчук
Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:44+0300
2025-04-16T11:44+0300
2025-04-16T11:44+0300
экономика
россия
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алексей оверчук
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.
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россия, москва, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук
Новые регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил Оверчук
Оверчук: новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.
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