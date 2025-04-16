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Оверчук оценил долю Европы и стран запада во внешней торговле России
Оверчук оценил долю Европы и стран запада во внешней торговле России - 16.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук оценил долю Европы и стран запада во внешней торговле России
Объем торгового оборота России со государствами Европы и Запада в 2024 году составил всего 13,1% от общего объема внешней торговли. Об этом сообщил вице-премьер | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:48+0300
2025-04-16T12:48+0300
2025-04-16T12:48+0300
экономика
россия
европа
алексей оверчук
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем торгового оборота России со государствами Европы и Запада в 2024 году составил всего 13,1% от общего объема внешней торговли. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках выступления в Совете Федерации. "Фактически произошла переориентация торговых потоков в физическом выражении. В 2024 году на страны Европы и так называемого Запада приходилось всего 13,1% объема торговли, 86,9% - мы торгуем с остальным миром", - отметил он.Согласно данным ФТС, общий внешнеторговый оборот России достиг 716,9 млрд долларов, увеличившись на 0,9%, экспорт составил 433,9 млрд долларов и увеличился на 2%, а импорт снизился на 0,8% до 283 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 150,9 млрд долларов, увеличившись на 7,8%. Эти данные были объявлены Федеральной таможенной службой.
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россия, европа, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Алексей Оверчук
Оверчук оценил долю Европы и стран запада во внешней торговле России
Оверчук: торговый оборот России с Европой и Западом в 2024 году составил 13,1%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем торгового оборота России со государствами Европы и Запада в 2024 году составил всего 13,1% от общего объема внешней торговли. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках выступления в Совете Федерации.
"Фактически произошла переориентация торговых потоков в физическом выражении. В 2024 году на страны Европы и так называемого Запада приходилось всего 13,1% объема торговли, 86,9% - мы торгуем с остальным миром", - отметил он.
Согласно данным ФТС, общий внешнеторговый оборот России достиг 716,9 млрд долларов, увеличившись на 0,9%, экспорт составил 433,9 млрд долларов и увеличился на 2%, а импорт снизился на 0,8% до 283 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 150,9 млрд долларов, увеличившись на 7,8%. Эти данные были объявлены Федеральной таможенной службой.
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