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В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле
В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле - 16.04.2025, ПРАЙМ
В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле
Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:50+0300
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экономика
россия
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алексей оверчук
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука. "Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.
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россия, китай, алексей оверчук, совет федерации, еаэс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Оверчук, Совет Федерации, ЕАЭС
В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле
Оверчук: доля нацвалют во внешней торговле России в 2024 году выросла до 79,8%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
"Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.
Россия и Белоруссия практически полностью перешли на расчеты в нацвалюте