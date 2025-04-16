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В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле

В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле - 16.04.2025, ПРАЙМ

В России в 2024 году выросла доля нацвалют во внешней торговле

Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:50+0300

2025-04-16T12:50+0300

2025-04-16T12:50+0300

экономика

россия

китай

алексей оверчук

совет федерации

еаэс

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля внешней торговли России, осуществлявшейся в национальных валютах, в 2024 году составила 79,8%, увеличившись более чем втрое с 2020 года, следует из слов вице-премьера РФ Алексея Оверчука. "Всего, в 2024 году, доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Оверчук отметил, что переход России на практическое осуществление взаиморасчетов с иностранными партнерами в национальных валютах стал результатом использования доллара в качестве экономического оружия. Так, с КНР более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет 93%, с Индией - 90%, добавил он.

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россия, китай, алексей оверчук, совет федерации, еаэс