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В России снижаются ценовые ожидания бизнеса, сообщили в ЦБ РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В России снижаются ценовые ожидания бизнеса, сообщили в ЦБ РФ
В России снижаются ценовые ожидания бизнеса, сообщили в ЦБ РФ - 16.04.2025, ПРАЙМ
В России снижаются ценовые ожидания бизнеса, сообщили в ЦБ РФ
Ценовые ожидания бизнеса в России в апреле продолжают снижаться, последние два месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года, сообщил Банк России. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:51+0300
2025-04-16T18:51+0300
экономика
ценовые ожидания
бизнес
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в апреле продолжают снижаться, последние два месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года, сообщил Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса продолжали снижаться. Последние 2 месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года. Однако они остаются существенно выше, чем в 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за апрель 2025 года. Указывается, что ценовые ожидания бизнеса снижались третий месяц подряд и достигли средних значений 2023 года. "Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в апреле уменьшился до 4,6%, в марте он составлял 5,1%", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства (0,5%), а максимальный – розничной и оптовой торговли (8,7 и 7,7% соответственно).
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ценовые ожидания, бизнес
Экономика, ценовые ожидания, Бизнес
18:51 16.04.2025
 
В России снижаются ценовые ожидания бизнеса, сообщили в ЦБ РФ

ЦБ РФ: ценовые ожидания бизнеса в России продолжают снижаться

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в апреле продолжают снижаться, последние два месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года, сообщил Банк России.
"Ценовые ожидания бизнеса продолжали снижаться. Последние 2 месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года. Однако они остаются существенно выше, чем в 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за апрель 2025 года.
Указывается, что ценовые ожидания бизнеса снижались третий месяц подряд и достигли средних значений 2023 года.
"Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в апреле уменьшился до 4,6%, в марте он составлял 5,1%", - подчеркивает регулятор.
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В ЦБ сообщили о снижении ценовых ожиданий российского бизнеса
24 марта, 18:32
ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства (0,5%), а максимальный – розничной и оптовой торговли (8,7 и 7,7% соответственно).
 
Экономикаценовые ожиданияБизнес
 
 
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