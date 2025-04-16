https://1prime.ru/20250416/ozon-856740336.html
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon - 16.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:57+0300
2025-04-16T14:57+0300
2025-04-16T14:58+0300
экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения выпуска, говорится в сообщении Ozon. "ООО "Озон Капитал", холдинговая компания, которая объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon, зарегистрировала программу и проспект неконвертируемых биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы составит до 50 млрд рублей, а максимальный срок погашения облигаций – 10 лет с даты размещения выпуска", - сказано в сообщении. Там же говорится, что Ozon планирует разместить несколько выпусков облигаций, исходя из потребностей бизнеса и рыночной ситуации; компания будет информировать инвесторов об объеме и параметрах каждого выпуска. Уточняется, что средства, которые компания привлечет в рамках размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности и развитие различных направлений бизнеса.
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мосбиржа, ozon
Экономика, Мосбиржа, Ozon
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 млрд рублей
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения выпуска, говорится в сообщении Ozon.
"ООО "Озон Капитал", холдинговая компания, которая объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon, зарегистрировала программу и проспект неконвертируемых биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы составит до 50 млрд рублей, а максимальный срок погашения облигаций – 10 лет с даты размещения выпуска", - сказано в сообщении.
Там же говорится, что Ozon планирует разместить несколько выпусков облигаций, исходя из потребностей бизнеса и рыночной ситуации; компания будет информировать инвесторов об объеме и параметрах каждого выпуска.
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Уточняется, что средства, которые компания привлечет в рамках размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности и развитие различных направлений бизнеса.