Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/ozon-856740336.html
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon - 16.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:57+0300
2025-04-16T14:58+0300
экономика
мосбиржа
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения выпуска, говорится в сообщении Ozon. "ООО "Озон Капитал", холдинговая компания, которая объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon, зарегистрировала программу и проспект неконвертируемых биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы составит до 50 млрд рублей, а максимальный срок погашения облигаций – 10 лет с даты размещения выпуска", - сказано в сообщении. Там же говорится, что Ozon планирует разместить несколько выпусков облигаций, исходя из потребностей бизнеса и рыночной ситуации; компания будет информировать инвесторов об объеме и параметрах каждого выпуска. Уточняется, что средства, которые компания привлечет в рамках размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности и развитие различных направлений бизнеса.
https://1prime.ru/20250328/tsb-856196630.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_082f83e7062e067af941c7453ab07690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, ozon
Экономика, Мосбиржа, Ozon
14:57 16.04.2025 (обновлено: 14:58 16.04.2025)
 
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения выпуска, говорится в сообщении Ozon.
"ООО "Озон Капитал", холдинговая компания, которая объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon, зарегистрировала программу и проспект неконвертируемых биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы составит до 50 млрд рублей, а максимальный срок погашения облигаций – 10 лет с даты размещения выпуска", - сказано в сообщении.
Там же говорится, что Ozon планирует разместить несколько выпусков облигаций, исходя из потребностей бизнеса и рыночной ситуации; компания будет информировать инвесторов об объеме и параметрах каждого выпуска.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг
28 марта, 15:38
Уточняется, что средства, которые компания привлечет в рамках размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности и развитие различных направлений бизнеса.
 
ЭкономикаМосбиржаOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала