https://1prime.ru/20250416/ozon-856740336.html

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon - 16.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Ozon

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:57+0300

2025-04-16T14:57+0300

2025-04-16T14:58+0300

экономика

мосбиржа

ozon

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Ozon объемом до 50 миллиардов рублей, максимальный срок погашения составит 10 лет с даты размещения выпуска, говорится в сообщении Ozon. "ООО "Озон Капитал", холдинговая компания, которая объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon, зарегистрировала программу и проспект неконвертируемых биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы составит до 50 млрд рублей, а максимальный срок погашения облигаций – 10 лет с даты размещения выпуска", - сказано в сообщении. Там же говорится, что Ozon планирует разместить несколько выпусков облигаций, исходя из потребностей бизнеса и рыночной ситуации; компания будет информировать инвесторов об объеме и параметрах каждого выпуска. Уточняется, что средства, которые компания привлечет в рамках размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности и развитие различных направлений бизнеса.

https://1prime.ru/20250328/tsb-856196630.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, ozon