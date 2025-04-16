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Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico
Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico - 16.04.2025, ПРАЙМ
Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico
Третьего сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:00+0300
2025-04-16T22:26+0300
пентагон
утечки
расследование
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Третьего сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы. "Колин Кэрролл, руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга, был отстранен от работы", - говорится в публикации. По данным издания, это произошло также в рамках расследования утечек информации.
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пентагон, утечки, расследование
Пентагон, утечки, расследование
22:00 16.04.2025 (обновлено: 22:26 16.04.2025)
 
Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico

Politico: в связи с утечками отстранили от работы третьего сотрудника Пентагона

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Третьего сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы.
"Колин Кэрролл, руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга, был отстранен от работы", - говорится в публикации.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Глава Пентагона предупредил о последствиях возможного конфликта США и Китая
10 апреля, 23:48
По данным издания, это произошло также в рамках расследования утечек информации.
 
Пентагонутечкирасследование
 
 
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