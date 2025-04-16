https://1prime.ru/20250416/pentagon-856753924.html

Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico

Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico - 16.04.2025, ПРАЙМ

Из-за утечек был отстранен уже третий сотрудник Пентагона, пишет Politico

Третьего сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:00+0300

2025-04-16T22:00+0300

2025-04-16T22:26+0300

пентагон

утечки

расследование

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Третьего сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы. "Колин Кэрролл, руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга, был отстранен от работы", - говорится в публикации. По данным издания, это произошло также в рамках расследования утечек информации.

https://1prime.ru/20250410/konflikt-856571412.html

пентагон

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пентагон, утечки, расследование