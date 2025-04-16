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Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков - 16.04.2025, ПРАЙМ
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:13+0300
2025-04-16T13:13+0300
2025-04-16T13:13+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины", - отметил он.Песков также заметил, что решением продлить до 6 августа военное положение и мобилизацию на территории Украины киевские власти пытаются сохранить свою неустойчивую конструкцию.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856697519.html
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Песков: Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины", - отметил он.
Песков также заметил, что решением продлить до 6 августа военное положение и мобилизацию на территории Украины киевские власти пытаются сохранить свою неустойчивую конструкцию.
Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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