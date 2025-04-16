https://1prime.ru/20250416/peregovory-856735886.html

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков - 16.04.2025, ПРАЙМ

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:13+0300

2025-04-16T13:13+0300

2025-04-16T13:13+0300

политика

россия

украина

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины", - отметил он.Песков также заметил, что решением продлить до 6 августа военное положение и мобилизацию на территории Украины киевские власти пытаются сохранить свою неустойчивую конструкцию.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

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россия, украина, кремль, дмитрий песков