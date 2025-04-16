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Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле
Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле - 16.04.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:16+0300
2025-04-16T15:16+0300
2025-04-16T15:16+0300
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владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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владимир путин, переговоры
Политика, Владимир Путин, переговоры
Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле
Кремль: Путин 17 апреля проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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