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Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:57+0300
2025-04-16T12:57+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. "Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
12:57 16.04.2025
 
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Песков: Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины.
"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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