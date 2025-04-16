https://1prime.ru/20250416/peskov-856733642.html

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T12:57+0300

2025-04-16T12:57+0300

2025-04-16T12:57+0300

политика

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. "Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://1prime.ru/20250414/minoborony-856656829.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина