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Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:57+0300
2025-04-16T12:57+0300
2025-04-16T12:57+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. "Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://1prime.ru/20250414/minoborony-856656829.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Песков: Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины.
"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетики