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Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине

Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ

Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:42+0300

2025-04-16T15:42+0300

2025-04-16T15:42+0300

политика

общество

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вашингтон

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Государственный секретарь Марко Рубио и посол Стив Уиткофф отправятся в Париж, Франция, 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами с целью продвижения цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития", - говорится в заявлении Брюс. По словам Брюс, находясь в Париже, Рубио и Уиткофф также обсудят пути продвижения общих интересов в регионе.

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париж

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общество , париж, вашингтон, сша, марк рубио, стив уиткофф, дональд трамп