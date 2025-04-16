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Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине
Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:42+0300
2025-04-16T15:42+0300
политика
общество
париж
вашингтон
сша
марк рубио
стив уиткофф
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Государственный секретарь Марко Рубио и посол Стив Уиткофф отправятся в Париж, Франция, 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами с целью продвижения цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития", - говорится в заявлении Брюс. По словам Брюс, находясь в Париже, Рубио и Уиткофф также обсудят пути продвижения общих интересов в регионе.
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общество , париж, вашингтон, сша, марк рубио, стив уиткофф, дональд трамп
Политика, Общество , Париж, ВАШИНГТОН, США, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
15:42 16.04.2025
 
Рубио и Уиткофф обсудят в Париже план Трампа по Украине

Госсекретарь США Рубио обсудит с европейскими коллегами план Трампа по Украине

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф 16-18 апреля будут в Париже, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Государственный секретарь Марко Рубио и посол Стив Уиткофф отправятся в Париж, Франция, 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами с целью продвижения цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития", - говорится в заявлении Брюс.
По словам Брюс, находясь в Париже, Рубио и Уиткофф также обсудят пути продвижения общих интересов в регионе.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
15:39
 
ПолитикаОбществоПарижВАШИНГТОНСШАМарк РубиоСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
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