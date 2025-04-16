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Немецкий регион отказался от ПО США ради цифрового суверенитета, пишет Bild - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Немецкий регион отказался от ПО США ради цифрового суверенитета, пишет Bild
Немецкий регион отказался от ПО США ради цифрового суверенитета, пишет Bild - 16.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий регион отказался от ПО США ради цифрового суверенитета, пишет Bild
Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии стала первым регионом страны, отказавшимся от использования американского программного обеспечения, в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T19:20+0300
2025-04-16T19:20+0300
политика
германия
программное обеспечение
сша
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии стала первым регионом страны, отказавшимся от использования американского программного обеспечения, в частности, компании Microsoft, среди сотрудников администрации региона, сообщило издание Bild. "Шлезвиг-Гольштейн стал первой федеральной землёй Германии, которая отказывается от продуктов IT-гиганта Microsoft в системе региональной администрации. Это затрагивает около 60 тысяч служащих. Цель этой меры - достижение так называемого цифрового суверенитета", - пишет Bild. В частности, сообщается, что сотрудники администрации Шлезвиг-Гольштейна больше не используют популярные программы Microsoft Word, Excel и Outlook. "Зависимость от программного обеспечения крупных, особенно неевропейских поставщиков - это не только угроза для нашей безопасности, но и тормоз для роста нашей цифровой экономики", - заявил Bild министр цифровизации региона Дирк Шрёдтер, выступивший инициатором проекта. В качестве катализатора данного решения называется "непредсказуемая" политика президента США Дональда Трампа и американских цифровых гигантов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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германия, программное обеспечение, сша
Политика, ГЕРМАНИЯ, программное обеспечение, США
19:20 16.04.2025
 
Немецкий регион отказался от ПО США ради цифрового суверенитета, пишет Bild

Bild: Регион ФРГ отказался от американского ПО ради цифрового суверенитета

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии стала первым регионом страны, отказавшимся от использования американского программного обеспечения, в частности, компании Microsoft, среди сотрудников администрации региона, сообщило издание Bild.
"Шлезвиг-Гольштейн стал первой федеральной землёй Германии, которая отказывается от продуктов IT-гиганта Microsoft в системе региональной администрации. Это затрагивает около 60 тысяч служащих. Цель этой меры - достижение так называемого цифрового суверенитета", - пишет Bild.
В частности, сообщается, что сотрудники администрации Шлезвиг-Гольштейна больше не используют популярные программы Microsoft Word, Excel и Outlook.
"Зависимость от программного обеспечения крупных, особенно неевропейских поставщиков - это не только угроза для нашей безопасности, но и тормоз для роста нашей цифровой экономики", - заявил Bild министр цифровизации региона Дирк Шрёдтер, выступивший инициатором проекта.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
В Германии оценили эффективность угроз Евросоюза в ответ на пошлины США
8 апреля, 18:45
В качестве катализатора данного решения называется "непредсказуемая" политика президента США Дональда Трампа и американских цифровых гигантов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯпрограммное обеспечениеСША
 
 
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